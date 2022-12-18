В РФ за сутки выявили 7 222 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за минувшие сутки выявили 7 222 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 1 282, Санкт-Петербурге – 1 226, Свердловской области – 377, Самарской области – 260, Башкортостане – 245.

С симптомами COVID-19 госпитализировали 782 человека. Прирост числа госпитализаций отмечен в 17 регионах, снижение – в 63-х, без изменений ситуация осталась в пяти субъектах.

От последствий инфекционного заболевания скончался 51 человек. Выздоровели после прохождения лечения 6 338 пациентов, что на 12,8% меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в стране выявили 21 716 074 случая коронавирусной инфекции. Благополучно перенес болезнь 21 109 668 человек.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что заболеваемость COVID-19 и ОРВИ не повлияли на доступность и качество медицинских услуг в столичных поликлиниках.



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