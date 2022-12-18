Москвичи почти полностью забронировали элитные рестораны на новогоднюю ночь

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По состоянию на середину декабря москвичи забронировали для празднования Нового года почти все столики в премиальных ресторанах города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей рынка.

По данным компании "Аппетитный маркетинг", которая курирует Novikov Group, Ginza Project и других известные ресторанные холдинги, часть заведений забронирована уже почти на 100%, другая – на 70–80%.

Активное бранирование столиков подтвердили в "Ресторанах Раппопорта", в заведениях которого почти все места разобрали еще в начале месяца, а также в Restart Vasilchuk Brothers, где новогодняя загрузка достигает 80–90%.

Однако есть заведения, где посещаемость упала. Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов связывает это с ростом цен: там, где средний чек вырос незначительно, спрос оказался выше.

Ранее эксперты подсчитали среднюю стоимость новогодних подарков москвичей. В этом году на презенты горожане потратят больше 16 тысяч рублей. При этом люди с доходом ниже 30 тысяч рублей готовы выделить на подарки не больше 10 тысяч рублей.



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