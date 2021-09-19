Новый розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования пройдет 19 сентября

Новый розыгрыш призов среди участников электронного голосования на думских выборах в Москве состоится 19 сентября в 9:00.

Победители розыгрыша получат СМС-сообщение, в котором проинформируют, какой приз они выиграли. А также инструкцию, как активировать код на сайте программы для получения выигрыша.

Можно проверить свое везение и самостоятельно на сайте ag-vmeste.ru

Кроме того, на сайте телеканала Москва 24 размещены все коды – это еще один источник, где можно проверить информацию.