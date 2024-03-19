Праздник весны Навруз отметят в Москве 23 марта

Праздник весны Навруз отметят в онлайн-формате в Москве 23 марта. В 2024 году Навруз будет посвящен теме семьи и семейным ценностям.

В Москве Навруз отмечают с 2006 года. Организаторы праздника подготовили масштабную программу, в которую включили выступления артистов, презентацию национальных культур, спортивные состязания, игры и многое другое.

Онлайн-трансляция праздника будет вестись с 14:00 до 20:00 на сайте проекта, а также в социальных сетях. Программа максимально приближена к традиционному празднованию. В 2023 году трансляцию посмотрело более двух миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.