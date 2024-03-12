Новости мира: для мусульман шести государств начался священный месяц Рамадан

Россия, Китай и Иран начали совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Участвуют более 20 кораблей, боевые катера и вертолеты морской авиации.

Священный месяц Рамадан начался для мусульман шести государств. В России он начался 10 марта. Исламский календарь зависит от Луны, поэтому сроки начала и конца Рамадана меняются.

В Швеции Грета Тунберг и ее единомышленники проводят сидячий протест. Акция в защиту климата состоялась у парламента в Стокгольме.

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