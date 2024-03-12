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12 марта, 23:55

Общество

Новости мира: для мусульман шести государств начался священный месяц Рамадан

Новости мира: для мусульман шести государств начался священный месяц Рамадан

"Это Москва. Строительство": возведение новых храмов

Москвичи рассказали, как прошли крещенские купания

Крещенские купели и майны начали закрываться в Москве

Площадки для крещенских купаний будут работать до вечера 19 января

Москвичи поделились впечатлениями от крещенских купаний

Площадки для крещенских купаний в Москве будут работать до 18:00 19 января

Москва 24 покажет крещенские купания на Останкинском пруду

"Мой район. Новости": как проходит реставрация Донского монастыря в Москве

"Интервью": Вахтанг Кипшидзе – о том, как правильно отмечать Крещение Господне

Россия, Китай и Иран начали совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Участвуют более 20 кораблей, боевые катера и вертолеты морской авиации.

Священный месяц Рамадан начался для мусульман шести государств. В России он начался 10 марта. Исламский календарь зависит от Луны, поэтому сроки начала и конца Рамадана меняются.

В Швеции Грета Тунберг и ее единомышленники проводят сидячий протест. Акция в защиту климата состоялась у парламента в Стокгольме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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