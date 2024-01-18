Инспекторы МАДИ усилят патрулирование возле площадок для крещенских купаний в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инспекторы МАДИ будут работать в усиленном режиме около мест проведения крещенских купаний в ночь на 19 января. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр поздравил православных христиан с наступающим праздником и назвал важной задачу обеспечить безопасность горожан во время ночных мероприятий.

"Для повышения безопасности инспекторы МАДИ усилят патрулирование на прилегающих улицах", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для крещенских мероприятий в Москве подготовили 42 площадки. Их оборудовали деревянными настилами, местами для переодевания, пунктами обогрева и питания, туалетами, а также другими удобствами. Следить за безопасностью на точках будут спасатели, медики и пожарные.

Добраться до мест купания можно будет на 61 маршруте наземного транспорта. Некоторые из них будут курсировать до 03:00 19 января, другие – всю ночь.

В преддверии праздника 33 церкви и храма обеспечили дополнительным запасом воды. О выполнении работ по заранее отправленным заявкам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Москвичам рассказали, откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение