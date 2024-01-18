18 января, 14:24Город
Более 30 церквей и храмов дополнительно обеспечили водой в преддверии Крещения
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В преддверии Крещения 33 церкви и храма дополнительно обеспечили водой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 33 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", – цитируют его в телеграм-канале комплекса.
Для каждого объекта подобрали индивидуальное решение. Водоснабжение для 11 сооружений было организовано с помощью бойпасов – временных трубопроводов, проложенных на поверхности.
Воду в 22 объекта доставили в автоцистернах, поскольку техническая возможность ее подачи отсутствовала.
Более того, в ночь на 19 января около столичных храмов, церквей и монастырей будут дежурить спасатели и пожарные. Это позволит создать безопасную обстановку для принимающих участие в купаниях.
Для крещенских купаний в Москве подготовили 42 площадки. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы оборудовали для купаний 49 майн и 10 купелей. На каждой площадке также будут дежурить медики.
Площадки для крещенских купаний оборудовали в столице
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