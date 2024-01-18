В РПЦ рекомендовали раскаяться в грехах перед крещенскими купаниями

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Перед крещенскими купаниями следует приготовиться к причастию, посетить исповедь, а также раскаяться в своих грехах, рассказал в интервью Москве 24 заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.



Он также напомнил, что жители России могут посетить крещенские богослужения либо в Крещенский сочельник – 18 января, либо на Крещение – 19 января.

"Совершаются богослужения, которые некоторые канонисты считают похожими на богослужения праздника Рождества Христова. Это естественно, учитывая, что эти праздники взаимосвязаны. Поскольку, как я уже сказал, празднуются события явления Бога людям. И, конечно, лучше всего будет необходимо приготовиться к причастию, посетить исповедь, раскаяться в своих грехах", – отметил представитель РПЦ.

Кипшидзе добавил, что только после этого можно погрузиться в крещенскую прорубь. Он назвал это благочестивым обычаем, который является неким дополнением к религиозной жизни россиян, но ни в коем случае ее заменой.

Вместе с тем Кипшидзе указал, что данная традиция является очень древней. По его словам, она существовала и существует уже несколько веков. Купание в проруби представляет собой форму приобщения к святыне, поскольку люди крестятся, окунаясь в воду, "как и Христос крестился в водах реки Иордан".

"И поэтому крещенские купели называют Иорданями. Это тоже содержит напоминание о подлинном смысле этого праздника", – заключил он.

Окунуться в прорубь в столице в ночь на Крещение можно будет на 42 площадках. Их подготовили для горожан, которые желают принять участие в процессе. Для купаний в Москве будут доступны 49 майн и 10 купелей.

В ночь с 18 на 19 января в столице безопасность купаний будут обеспечивать более 1,4 тысячи спасателей, пожарных и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения.

Большое интервью заместителя главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе смотрите сегодня в 18:30 на телеканале Москва 24.

Площадки для крещенских купаний оборудовали в столице