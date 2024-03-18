Москва 24: представители власти расскажут, как в столице пройдет праздник "Навруз"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

19 марта состоится пресс-конференция столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей по теме "О проведении московского общегородского праздника "Навруз".

О программе праздничных мероприятий расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;

эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент международной Академии духовного единства и сотрудничества народов мира, руководитель РОО "Таджикский культурный центр" Хуршеда Хамракулова;

представитель рабочей группы по подготовке к празднику Наталья Локтева;

народная артистка Узбекистана, исполнительница эстрадных песен на узбекском и русском языках Наталья Нурмухамедова;

директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Шахова;

музыкант и исполнитель из Туркменистана, участник проекта "Голос. Дети" Акмаль Ходжаниязов (AKMAL’).

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.