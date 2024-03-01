Сайт новой программы "Время героев" для участников СВО заработал в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт новой кадровой программы "Время героев" для участников СВО заработал в России.

Как уточняется на портале, проект реализуется на базе мастерской управления "Сенеж" Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Благодаря этому участники и ветераны спецоперации смогут получить гражданские специальности. Наставниками для бойцов СВО выступят как руководители главных компаний России, так и члены администрации президента, губернаторы и мэры городов.

Главная цель проекта заключается в подготовке новых кадров из числа военнослужащих для последующего устройства в органы государственной и муниципальной власти. Обязательным требованием к кандидатам указывается российское гражданство, наличие опыта управления людьми и отсутствие судимостей.

Для участников проекта, которые в настоящее время находятся в зоне СВО, предусмотрены центры дистанционной оценки, куда они могут приехать и подать заявку на поступление.

О запуске первого потока учебной программы ранее во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил Владимир Путин. По словам российского лидера, в проекте смогут принять участие офицеры и солдаты, служащие в действующих частях.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, участники кадровой программы также должны будут иметь высшее образование. Он подчеркнул, что официальный сайт программы будет запущен 1 марта в 18:00 по московскому времени.

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