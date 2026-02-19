19 февраля, 17:30Общество
Масштабная акция "Подари папе открытку" стартовала в столице
В преддверии Дня защитника Отечества в столице стартовала масштабная акция "Подари папе открытку". У учеников московских школ и колледжей появилась возможность сделать своим отцам оригинальный и памятный сюрприз.
Заместитель директора школы № 814 по воспитанию, социализации и безопасности обучающихся Екатерина Финогенова отметила, что патриотическое воспитание играет ключевую роль в формировании гражданина.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.