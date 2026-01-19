Выдавать молодым семьям квартиры предложили в России

В России предлагают выдавать молодым семьям квартиры по социальному найму. Чтобы молодожены не откладывали решение о рождении детей, государству необходимо строить жилье и передавать его напрямую, а не субсидировать ипотечные ставки, уверены авторы инициативы.

Они отметили, что даже льготная ипотека не решает жилищную проблему полностью. Аналогичные механизмы, например предоставление жилья специалистам на предприятиях, уже применяются в Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.