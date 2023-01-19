Очевидцы показали длинную очередь за святой водой в храм Матроны Московской

Десятки человек выстроились в очередь за святой водой в храм Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской. По словам очевидцев, там это происходит каждый год, но в этот раз наблюдается особый ажиотаж. Некоторые начали занимать места еще с рассветом.

Ранее в МЧС сообщили, что происшествий в местах для крещенских купаний в ночь на 19 января не было. До праздника инспекторы проверили купели, в местах их расположения сделали настилы на лед, организовали безопасные спуски и освещение, оборудовали палатки для обогрева и переодевания. Безопасность там обеспечивали 10 660 спасателей и 1 799 единиц техники, включая плавсредства и суда на воздушной подушке.

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