В коттеджном поселке в ТиНАО разгорелся конфликт между жителями и службой эксплуатации

В коттеджном поселке "Академия Парк" в ТиНАО разгорелся конфликт между жителями и службой эксплуатации. Компания начала блокировать гостевые пропуска из-за якобы имеющейся задолженности у жильцов.

Из-за этого к домам не могут подъехать курьеры, такси и даже врачи. Сами жильцы рассказали, что регулярно платили по счетам и не получали уведомлений о долгах. При этом летом служба эксплуатации односторонне повысила платежи на 10%, а за несогласие ограничила доступ к парковкам и въездам, вплоть до установки бетонных блоков.

