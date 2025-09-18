Форма поиска по сайту

Новости

18 сентября, 08:00

Общество

Владельцы салонов оптики рассказали, почему выбрали провокационные названия для брендов

Владельцы оптических салонов в России объяснили выбор необычных названий, вроде "Слепая курица", "Лупоглазик", "Очкарик" и "Жабкины глазки". Они заявили, что такие названия лучше запоминаются и привлекают внимание прохожих.

Основатель салона "Крот Оптика" Ольга Кайгородцева отметила, что клиенты возвращаются благодаря узнаваемости бренда. По мнению юристов, такие названия разрешены, если не копируют чужие бренды и не содержат аморального или экстремистского смысла.

обществовидеоДмитрий НайдаДарья ЕрмаковаЕлена Любимова