Владельцы салонов оптики рассказали, почему выбрали провокационные названия для брендов

Владельцы оптических салонов в России объяснили выбор необычных названий, вроде "Слепая курица", "Лупоглазик", "Очкарик" и "Жабкины глазки". Они заявили, что такие названия лучше запоминаются и привлекают внимание прохожих.

Основатель салона "Крот Оптика" Ольга Кайгородцева отметила, что клиенты возвращаются благодаря узнаваемости бренда. По мнению юристов, такие названия разрешены, если не копируют чужие бренды и не содержат аморального или экстремистского смысла.



