Первые победители розыгрыша квартир в Москве рассказали о своем выигрыше

Первые победители розыгрыша квартир в Москве стали известны сегодня. В прямом эфире канала Москва 24 среди участников электронного голосования определили 10 кодов обладателей квартир, а также 50 кодов обладателей машин.

Победителей выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 17 сентября с помощью генератора случайных чисел.

Те, кто стал обладателем квартиры, машины или подарочных баллов получат СМС-сообщение, в котором проинформируют, какой приз они выиграли. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.