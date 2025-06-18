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18 июня, 07:45

Общество

Диетолог рассказала, как выбрать безопасное мороженое

Диетолог рассказала, как выбрать безопасное мороженое

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Мороженое – один из самых популярных летних десертов, особенно в жаркую погоду. Диетолог Маргарита Королева советует отдавать предпочтение пломбиру, приготовленному по ГОСТу, и следить за условиями хранения – повторная заморозка может сделать даже качественный продукт опасным.

Но и его специалист не советует есть чаще 2–3 раз в неделю. В этом сезоне все большую популярность набирают необычные вкусы – от елового до мороженого с рисовыми шариками, прославившегося благодаря соцсетям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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