Диетолог рассказала, как выбрать безопасное мороженое

Мороженое – один из самых популярных летних десертов, особенно в жаркую погоду. Диетолог Маргарита Королева советует отдавать предпочтение пломбиру, приготовленному по ГОСТу, и следить за условиями хранения – повторная заморозка может сделать даже качественный продукт опасным.

Но и его специалист не советует есть чаще 2–3 раз в неделю. В этом сезоне все большую популярность набирают необычные вкусы – от елового до мороженого с рисовыми шариками, прославившегося благодаря соцсетям.

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