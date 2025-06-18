18 июня, 07:45Общество
Диетолог рассказала, как выбрать безопасное мороженое
Мороженое – один из самых популярных летних десертов, особенно в жаркую погоду. Диетолог Маргарита Королева советует отдавать предпочтение пломбиру, приготовленному по ГОСТу, и следить за условиями хранения – повторная заморозка может сделать даже качественный продукт опасным.
Но и его специалист не советует есть чаще 2–3 раз в неделю. В этом сезоне все большую популярность набирают необычные вкусы – от елового до мороженого с рисовыми шариками, прославившегося благодаря соцсетям.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.