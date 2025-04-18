В России предложили маркировать общение с нейросетями

В России разработали законопроект, который обяжет компании и госструктуры сообщать гражданам, что они взаимодействуют с нейросетью. Это касается звонков и переписок в чатах поддержки – люди должны знать, что общаются не с реальным сотрудником, а с ИИ-помощником.

По словам экспертов, нейросети сегодня настолько развиты, что их сложно отличить от человека. Это может вызывать недоразумения и даже серьезные ошибки – особенно при обсуждении финансовых вопросов или медицинской информации.

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