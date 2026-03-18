Снег тает по 2–3 сантиметра в сутки в Москве

Снег в Москве постепенно тает, по 2–3 сантиметра в сутки. Синоптики обещают, что через 10 дней его не останется. Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили до 20 марта. Ночью и утром на дорогах может быть скользко.

Московских водителей предупредили, что менять зимнюю резину на летнюю еще рано. Низкие температуры по ночам будут фиксировать до конца недели. Возможны заморозки до минус 5 градусов. Эксперты советуют не приезжать в шиномонтаж раньше 10 апреля.

