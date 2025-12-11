Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": кто несет ответственность за последствия опасного ремонта

"Вопрос спорный": кто несет ответственность за последствия опасного ремонта

Человека в костюме Крокодила Гены заметили в московском метро

Минимальная зарплата в Москве вырастет более чем на 6 тыс рублей с 1 января

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности

Московские врачи спасли пациента с тяжелыми травмами после ДТП

Путин заявил о росте зарплат в России

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В России зафиксирован всплеск заболеваемости "гонконгским" гриппом

Число заражений "гонконгским" гриппом резко выросло в России

МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Москве на 12 декабря

В Подмосковье ребенок отравился парами вредного вещества из-за ремонта соседей. В квартире этажом выше залили пол неизвестной жидкостью и стали его прогревать. Мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему поставили диагноз "интоксикация бензолом".

Почему все чаще ремонт в квартире становится опасным для здоровья? Кто должен нести ответственность за его последствия? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидео

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика