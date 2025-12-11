"Вопрос спорный": кто несет ответственность за последствия опасного ремонта

В Подмосковье ребенок отравился парами вредного вещества из-за ремонта соседей. В квартире этажом выше залили пол неизвестной жидкостью и стали его прогревать. Мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему поставили диагноз "интоксикация бензолом".

Почему все чаще ремонт в квартире становится опасным для здоровья? Кто должен нести ответственность за его последствия? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.