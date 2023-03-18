27 тыс человек поучаствовали в добровольном квалификационном экзамене в 2022 году

27 тысяч человек поучаствовали в добровольном квалификационном экзамене в прошлом году. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В этом году к специальностям, по которым можно его пройти, добавились системный аналитик, дизайнер, продюсер и режиссер. Испытание дает возможность молодым людям проверить свои силы, познакомиться с интересными специалистами и найти работу.

По словам Сергуниной, добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. За это время в нем приняли участие 75 тысяч студентов и бакалавров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.