Ретротрамваи показали на традиционном весеннем параде

В Москве завершился ставший уже традиционным весенний парад трамваев. Ретросоставы проехали по улицам на северо-востоке столицы.

Маршрут – от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно. Вагоновожатые по случаю мероприятия были в парадной форме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.