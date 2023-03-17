Москвичам рассказали о погоде 17 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний рабочий день недели, 17 марта, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров в столице будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, а в Подмосковье – от 0 до 5 градусов тепла. На дорогах ожидается гололедица.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении декабрьских морозов в предстоящие выходные. Так, ночью 18 и 19 марта в столице температура может опускаться до -10 градусов.

Вместе с тем специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна в этом году придет в Москву 22–23 марта.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 17 марта

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