Предприниматели из Москвы планируют расширить экспорт в Латинскую Америку

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Московские производители станут участниками бизнес-миссии, которая пройдет в Бразилии осенью 2023 года, рассказали в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Этой осенью пройдет бизнес-миссия в Бразилии, а в Москве запланированы переговоры с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики. Оставить заявку на участие можно на сайте центра", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Столичные предприниматели благодаря поддержке города, в том числе Московского экспортного центра, находят контакты с покупателями за границей. В частности, поставки осуществляются на Кубу, в Гватемалу, Колумбию и Бразилию.

В качестве примера успешного экспорта приводится продажа анатомических моделей челюстей, созданных в Москве, для практики студентов в Аргентине. В Мексике, в свою очередь, применяются российские ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха, поверхностей и воды.

Ранее город уже проводил онлайн-бизнес-миссию для того, чтобы производители представили свою продукцию для партнеров из Мексики, Чили и Аргентины. В мероприятии приняли участие 20 предприятий.

Федеральная таможенная служба РФ в марте сообщила о росте оборота внешней торговли страны в 2022 году. Объем операций достиг 850,5 миллиарда долларов – это на 8,1% выше, чем в 2021 году.

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