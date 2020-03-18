Тесты на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора

Анализ на коронавирус в Москве делают только две лаборатории Роспотребнадзора. Забор материалов проводят в аэропортах, а также при госпитализации в инфекционной больнице.

Самостоятельно сдать такой анализ невозможно. Обращаться в частные лаборатории тоже бесполезно – они не проводят исследования на выявление коронавируса. Кому могут сделать анализ: людям с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из стран, где есть заболевшие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

