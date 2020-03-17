В "Инвитро" рассказали, когда начнут делать тесты на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Менеджер по связям с общественностью "Инвитро" Виолетта Тихонова рассказала Москве 24 о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-19.
"В данный момент проводится закупка необходимых тест-систем. К проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске", – заявила Тихонова.
Она подчеркнула, что все действия компании координируются правительством Москвы в рамках реализуемого плана по борьбе с COVID-19. Тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени.
Тихонова рассказала, что срок выполнения теста будет составлять от двух рабочих дней. Медицинский офис планирует принимать не более трех человек в помещении одновременно. Точный список, где можно будет сделать тест, будет опубликован на официальном сайте "Инвитро".
"Инвитро" делает все для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность пациентов и сотрудников: персонал медицинских офисов будет снабжен всем необходимым для этих целей, включая медицинские маски, одноразовые перчатки и специальные дезинфицирующие средства", – заявила менеджер.
Она отметила, в настоящий момент компания информирует население о коронавирусе. В частности, рассказывает о симптомах и действенных профилактических мерах. В ближайшее время все офисы также будут снабжены информационными плакатами и листовками по инфекции. Ознакомиться с актуальной информацией по вирусу от медицинских экспертов и официальным протоколом ВОЗ и Роспотребнадзора можно и на официальном сайте компании.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление нового вируса. При этом она заявила, что необходимости проходить тест всем простудившимся россиянам нет.
На прошлой неделе также сообщалось, что российская компания разработала тест для выявления коронавируса, позволяющий получить результат за 15 минут. В экспресс-тесте используется метод изотермической полимеразной цепной реакции. Для анализа необходимо взять у пациента мазок из слизистой носа и рта.
По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.
Коронавирусом по миру заразились более 188 тысяч заболевших
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