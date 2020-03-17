Собянин рассказал о задачах Центра мониторинга ситуации с коронавирусом

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Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Здесь собирают и анализируют информацию со всего мира: сколько заболевших, что делают другие страны для профилактики и выявления болезни, каковы прогнозы. На основании этого мы готовим свои предложения", – написал мэр города.

Собянин рассказал, что центр проводит работу по мониторингу цен и доступности товаров первой необходимости, распространяет в регионах московский опыт, в том числе алгоритмы нахождения и изоляции контактировавших с носителями инфекции людей.

Также центр поддерживает двухстороннюю связь. Он информирует граждан и опровергает ложные сообщения, а также доносит до властей города жалобы и проблемы жителей страны по поводу коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. В Москве вирусом заразились 56 человек. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Москвовское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.

