Московский омбудсмен Татьяна Потяева подвела итоги работы за 2025 год

Долгие годы институт уполномоченного по правам человека в Москве является важным элементом системы защиты прав жителей города. Сколько обращений поступило в 2025 году в приемную столичного омбудсмена и каковы результаты их рассмотрения? Как за последние годы изменилась активность москвичей в желании отстаивать свои законные права и с какими вопросами они обращались чаще всего?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказала уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.