В Госдуме предложили проверять пальмовое масло через систему "Меркурий". По мнению специалистов, это поможет выявлять недобросовестных производителей.

Пока "Меркурий" контролирует только животноводческую продукцию. Это создает "слепую зону" для заменителей молочного жира. Если включить в систему пальмовое масло, то можно будет отследить, как оно поступает в молочную продукцию и как с точки зрения рецептуры используется.

