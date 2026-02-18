Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 16:30

Общество

В Госдуме предложили проверять пальмовое масло через систему "Меркурий"

В Госдуме предложили проверять пальмовое масло через систему "Меркурий"

Средняя цена за блин составила 200 рублей в России

"Вопрос спорный": можно ли запрещать детям общаться с биологическим родителем

"Новости дня": участники СВО и их семьи могут получить поддержку в центрах "Мои документы"

Россияне назвали сметану самой популярной начинкой для блинов

Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Более 70% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки 19 февраля

"Деньги 24": ЦБ введет требования к квалификации финансовых блогеров

"Специальный репортаж": физические носители

В Госдуме предложили проверять пальмовое масло через систему "Меркурий". По мнению специалистов, это поможет выявлять недобросовестных производителей.

Пока "Меркурий" контролирует только животноводческую продукцию. Это создает "слепую зону" для заменителей молочного жира. Если включить в систему пальмовое масло, то можно будет отследить, как оно поступает в молочную продукцию и как с точки зрения рецептуры используется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоМаксим Шаманин

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика