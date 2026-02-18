18 февраля, 07:45Общество
Почти половина россиян сочла сертификат лучшим подарком коллегам на 23 февраля
Длинные выходные в честь Дня защитника Отечества начнутся на этой неделе. Опрос показал, что 46% россиян считают сертификаты на покупки наиболее подходящим подарком для мужчин-коллег на 23 февраля.
Треть респондентов готова подарить угощения и сладости. Тематические сувениры выбрали 29% опрошенных. Больше половины респондентов рассказали, что в их компаниях принято поздравлять сотрудников со всеми гендерными праздниками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.