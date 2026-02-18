Форма поиска по сайту

18 февраля, 07:30

Общество

Деятельность блогеров-инвесторов хотят взять под контроль в России

Штрафы за иностранные названия начнут выписывать с 1 марта в России

С 1 марта владельцы участков в РФ должны будут сами бороться с борщевиком

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 14 градусов 18 февраля

Супружеская пара из Москвы отправилась в пешее путешествие до Владивостока

Жители столицы могут рассказать о своих историях в чат-боте "Утро в Москве"

Более половины работодателей готовы платить зумерам выше рынка

Кадровые агентства предупредили о кризисе между сотрудником и работодателем

Обязательный контроль качества готовых блюд проработают в Минпромторге РФ

Роспотребнадзор начал расследование после отравления пельменями в Москве

Деятельность блогеров, которые дают россиянам рекомендации по инвестициям, хотят взять под контроль. В Центробанке предлагают ввести понятие "финансовый инфлюенсер".

Таких граждан обяжут включаться в специальный реестр. Для контента, который публикуют инвестблогеры, установят правила. На первом этапе за нарушение требований к информации будут исключать из реестра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

