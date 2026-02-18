Деятельность блогеров-инвесторов хотят взять под контроль в России

Деятельность блогеров, которые дают россиянам рекомендации по инвестициям, хотят взять под контроль. В Центробанке предлагают ввести понятие "финансовый инфлюенсер".

Таких граждан обяжут включаться в специальный реестр. Для контента, который публикуют инвестблогеры, установят правила. На первом этапе за нарушение требований к информации будут исключать из реестра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.