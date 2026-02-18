Штрафы за иностранные названия начнут выписывать с 1 марта в России

Штрафы за иностранные названия начнут выписывать с 1 марта российскому бизнесу. По закону, основной текст на вывесках, табличках, сайтах и приложениях должен быть на русском. Иностранный язык допускается только как равнозначный перевод.

Также его можно использовать при наличии зарегистрированного товарного знака. В случае нарушения виновника оштрафуют на сумму до 10 тысяч рублей. Если надпись признают рекламой, то штраф может дойти до полумиллиона рублей.

