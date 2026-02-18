18 февраля, 07:30Общество
Штрафы за иностранные названия начнут выписывать с 1 марта в России
Штрафы за иностранные названия начнут выписывать с 1 марта российскому бизнесу. По закону, основной текст на вывесках, табличках, сайтах и приложениях должен быть на русском. Иностранный язык допускается только как равнозначный перевод.
Также его можно использовать при наличии зарегистрированного товарного знака. В случае нарушения виновника оштрафуют на сумму до 10 тысяч рублей. Если надпись признают рекламой, то штраф может дойти до полумиллиона рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.