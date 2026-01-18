Москвичи окунаются в купели на праздник Крещения

В Москве в праздник Крещения горожане окунаются в купели. Для этого в городе подготовили десятки официальных купелей, где москвичи могут с комфортом окунуться, переодеться и согреться. На одной из таких площадок, у Останкинского пруда, собрались как опытные участники, так и те, кто пробует это впервые.

Участники купаний отмечают, что после погружения в ледяную воду ощущается прилив тепла и бодрости. Люди приходят по разным причинам: для одних это религиозный обряд, для других – испытание себя и укрепление здоровья.

