Продавцы на "Авито" предлагают установить приложения банков, удаленных из App Store

Продавцы на "Авито" предлагают установить приложения удаленных из App Store банков. Среди них – приложения Сбербанка, ВТБ и других банковских организаций.

Однако эксперты призывают относиться к таким услугам осторожно, поскольку есть шанс, что злоумышленники получат доступ к персональным данным пользователей.

Сколько стоят такие услуги? Как не попасться в руки мошенников? Можно ли вернуть приложения самостоятельно? Рассказала в эфире телеканала Москва 24.