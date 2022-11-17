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Общество

Продавцы на "Авито" предлагают установить приложения банков, удаленных из App Store

Продавцы на "Авито" предлагают установить приложения банков, удаленных из App Store

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Продавцы на "Авито" предлагают установить приложения удаленных из App Store банков. Среди них – приложения Сбербанка, ВТБ и других банковских организаций.

Однако эксперты призывают относиться к таким услугам осторожно, поскольку есть шанс, что злоумышленники получат доступ к персональным данным пользователей.

Сколько стоят такие услуги? Как не попасться в руки мошенников? Можно ли вернуть приложения самостоятельно? Рассказала в эфире телеканала Москва 24.

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