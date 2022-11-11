"Тинькофф" предупредил клиентов о возможных ошибках при платежах и переводах

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Клиентов "Тинькофф Банка" предупредили о возможных ошибках при совершении некоторых операций, сообщает РИА Новости. Такое уведомление появляется при входе в мобильное приложение кредитной организации.

В частности отмечается, что могут возникнуть проблемы при совершении платежа или перевода.

В конце октября бывший владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков сообщил, что отказался от гражданства РФ. В свою очередь, в Совфеде заявили, что акционерам банка теперь необходимо переименовать структуру.

Позднее стало известно, что Тиньков начал процесс отзыва бренда "Тинькофф" из кредитной организации. В самом же банке указали, что все права на бренд принадлежат непосредственно организации.



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