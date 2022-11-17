Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ночь с 16 на 17 ноября стала самой холодной с начала осени. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, на метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -5,7 градуса. Синоптик добавил, что данный показатель на 0,3% ниже того, что был накануне.

При этом в Подмосковье столбики термометров опускались до -12 градусов. Так, в Луховицах было -12,7 градуса, а в Черустях – -11,8 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к воскресенью высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигнет 15–20 сантиметров. По его словам, такие сугробы соответствуют норме конца декабря. Сейчас же высота снежного покрова равняется 5–10 сантиметрам, что обычно бывает в начале декабря.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!