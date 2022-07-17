Россияне стали тратить больше денег в Duty Free. Средний чек в июне вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дело в том, что в магазинах беспошлинной торговли еще можно найти продукцию, которую перестали поставлять в Россию. В топе продаж алкоголь, электроника, конфеты и шоколад. Сколько это все стоит? И появились ли перекупщики? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

