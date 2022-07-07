Зрители Москвы 24 показали красивый закат над городом

Когда грозовой фронт отступил, москвичи смогли полюбоваться закатом невероятной красоты. В некоторых частях города после дождя москвичи увидели просто потрясающий закат. Кадры публикуют в столичных пабликах в телеграме.

Оранжевые облака над городом выглядят так, будто это кадры из фантастического фильма. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.