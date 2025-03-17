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17 марта, 07:30

Происшествия

Более 30 человек оказались заблокированы на одном из курортов Башкирии

Более 30 человек оказались заблокированы на одном из курортов Башкирии

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Спасатели эвакуировали больше 30 человек, которые оказались заблокированными на одном из курортов Башкирии из-за половодья. Чтобы вывезти людей, пришлось использовать 2 лодки.

До прибытия спасателей самостоятельно смогли эвакуироваться 4 человека, а 10 сотрудников комплекса решили остаться на рабочем месте. Как сообщили в МЧС, у них есть запас еды, воды и медикаментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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