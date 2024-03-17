Третий розыгрыш призов для участников электронного голосования пройдет 18 марта

Все, кто участвовал в электронном голосовании на выборах президента РФ 17 марта, станут участниками розыгрыша программы "Миллион призов" 18 марта. Это касается тех граждан РФ, которые голосовали онлайн или с помощью терминала на участке. За два дня победителями акции стали почти 2,3 миллиона человек.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.