В новогодние праздники россияне планируют потратить более 62 тысяч рублей

В новогодние праздники россияне планируют потратить в среднем более 62 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ.

По результатам опроса, более 13 тысяч рублей из этой суммы россияне хотят потратить на новогодний стол, почти 23 тысячи они потратят на подарки близким, более 26 тысяч уйдет на развлечения. Например, детские елки, поездки, театры, рестораны и прочее.

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