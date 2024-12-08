"Мой район. Новости": мастер-классы для детей пройдут на рыбном рынке "Москва – на волне"

Юных кулинаров научат готовить блюда из рыбы и морепродуктов. Мастер-классы для детей стартуют 14 декабря на рыбном рынке "Москва – на волне" в Митине.

Ежедневно под руководством опытных наставников участники будут постигать азы поварского дела и учиться работать в команде. Взрослые смогут продегустировать блюда и получить рецепты от шеф-поваров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

