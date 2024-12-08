08 декабря, 08:30Город
"Мой район. Новости": мастер-классы для детей пройдут на рыбном рынке "Москва – на волне"
Юных кулинаров научат готовить блюда из рыбы и морепродуктов. Мастер-классы для детей стартуют 14 декабря на рыбном рынке "Москва – на волне" в Митине.
Ежедневно под руководством опытных наставников участники будут постигать азы поварского дела и учиться работать в команде. Взрослые смогут продегустировать блюда и получить рецепты от шеф-поваров.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".