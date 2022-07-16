В Сети обсуждают, где теперь будет работать Дмитрий Рогозин

В Сети обсуждают, где теперь будет работать бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

На одном из рекрутинговых порталов появилось объявление от лица экс-главы корпорации. Соискатель интересуется должностью "космического коммуникатора, по совместительству – мемодела".

Ранее Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, который возглавлял космическую корпорацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.