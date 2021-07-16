Телезрителям рассказали, как выбрать балканские колбаски для барбекю

По мнению диетологов, правильно приготовленные колбаски по пищевой ценности не хуже свежеобжаренного стейка. Так как они богаты белком и животным жиром.

Как выбирать балканские колбаски для барбекю? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.