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16 июня, 07:45

Общество

В Москве потеплеет до плюс 25 градусов 16 июня

В Москве потеплеет до плюс 25 градусов 16 июня

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В столице потеплеет до 25 градусов 16 июня. Тучи рассеются, осадки не прогнозируются. Атмосферное давление остается немного ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый, его порывы – около 4 метров в секунду.

При этом метеочувствительным жителям столицы стоит быть осторожнее. На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за месяц. В ближайшее время это может привести к магнитной буре, поэтому врачи советуют снизить физические нагрузки и пить больше воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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