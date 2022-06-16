Волонтеры отправили гуманитарный конвой из Москвы в Донбасс

Из Москвы отправился очередной гуманитарный конвой. Этот груз собрали участники международной волонтерской группы "Москва – Донбасс".

Предприниматели и обычные люди по всей стране закупают необходимые вещи: продукты, лекарства, средства гигиены и антисептики. Собранную помощь направляют в Донецк, Луганск и в пункты временного размещения беженцев.

К волонтерскому движению в Москве и других регионах присоединились национальные диаспоры. Свою помощь внесли представители Киргизии и Армении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.