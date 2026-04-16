Москвичи почти 1,5 млн раз воспользовались сервисом "Вызов мастера"

С момента запуска сервиса "Вызов мастера" москвичи оформили почти 1,5 миллиона заявок. Платформа помогает решать бытовые проблемы в жилых домах, включая вопросы с водоснабжением, отоплением, лифтами, сантехникой и другими неисправностями. Большую часть обращений специалисты закрывают в день подачи.

В 2024 году жители столицы оставили более 288 тысяч заявок, а в 2025 году – уже свыше полумиллиона. Сейчас через сервис можно устранить 276 видов неисправностей: от замены лампочки в подъезде до ремонта сантехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.