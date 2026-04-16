16 апреля, 09:00Общество
Итальянский эксперт назвал главные критерии идеального кофе
Идеальная чашка кофе должна обладать выразительным ароматом, а его вкус определяется не только сортом и степенью обжарки, но и качеством используемой воды. Об этом рассказал профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година.
По его словам, напиток должен иметь приятный и насыщенный аромат. В противном случае он может считаться испорченным.
При приготовлении кофе особое внимание стоит уделить и воде. По мнению эксперта, важно не только значение pH, но и содержание минеральных солей, поскольку именно они играют ключевую роль в раскрытии вкуса.
