Мощные снегопады обрушатся на Москву 16 февраля

Мощные снегопады обрушатся на Москву в ближайшие часы и продлятся весь день 16 февраля. По прогнозам Гидрометцентра, за сутки снежный покров вырастет на 14 сантиметров. Местами ожидается метель с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В столице и области действует желтый уровень погодной опасности. В такую погоду лучше не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций. В Москву также вернутся морозы: ночью температура воздуха понизится до минус 20–25 градусов.

