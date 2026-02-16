Форма поиска по сайту

16 февраля, 07:15

Общество

Мощные снегопады обрушатся на Москву 16 февраля

Мощные снегопады обрушатся на Москву 16 февраля

"Новости дня": правила выдачи микрозаймов изменятся в России с 1 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Российская станция в Антарктиде зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

Спасатели представили меры предосторожности из-за непогоды в Московском регионе

Новая волна осадков ожидается на следующей неделе в Москве

Теплая погода ожидается в Москве 23 февраля

Памятный митинг прошел у мемориала "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане"

Енот пробрался в один из частных домов Подмосковья

Мощные снегопады обрушатся на Москву в ближайшие часы и продлятся весь день 16 февраля. По прогнозам Гидрометцентра, за сутки снежный покров вырастет на 14 сантиметров. Местами ожидается метель с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В столице и области действует желтый уровень погодной опасности. В такую погоду лучше не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций. В Москву также вернутся морозы: ночью температура воздуха понизится до минус 20–25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

