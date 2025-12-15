15 декабря, 22:15Общество
Получение льготной ипотеки может стать проще для пострадавших от мошенников
Получение льготной ипотеки может стать проще для тех, кто пострадал от мошенников в сфере индивидуального жилищного строительства. Законопроект о выдаче таких кредитов в особом порядке внесен в Госдуму.
Помимо этого, документ запрещает банкам повышать ипотечную ставку или требовать досрочного возврата займа из-за срывов сроков строительства и оформления права собственности.
